Archivo extra no afecta licitación de Villa Magna: Municipio

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La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí reconoció que publicó por error un archivo de la licitación de El Saucito entre los documentos del viaducto de Villa Magna, pero sostuvo que esa equivocación no afecta el procedimiento y que la documentación oficial del proyecto está correctamente publicada.

En respuesta a la nota de Pulso sobre la información disponible en el portal municipal, el director Eustorgio Chávez Garza explicó que se duplicó el apartado denominado "Resumen de convocatoria" y se adjuntó un documento correspondiente al paso inferior vehicular de El Saucito.

Según el funcionario, el archivo equivocado era adicional y no sustituyó ni modificó los documentos de Villa Magna. Añadió que fue retirado de la publicación municipal una vez identificado.

Chávez Garza afirmó que la convocatoria y el resto de la documentación identifican correctamente la obra denominada "Construcción de Viaducto Elevado Periférico en su cruce con el río Santiago, municipio de San Luis Potosí (Villa Magna)".

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La aclaración municipal se refiere al señalamiento de que un documento disponible para consulta y descarga en el portal del Ayuntamiento correspondía a la licitación de El Saucito, pese a encontrarse en la información relacionada con Villa Magna.

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El titular de Obras Públicas sostuvo que la documentación oficial del viaducto puede corroborarse en la página web del Ayuntamiento, el Periódico Oficial del Estado y el sistema Compranet. Con ese argumento, rechazó que exista una inconsistencia en el procedimiento de licitación.