logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Explican turbiedad en agua en Valles; "está saneada", aseguran

Luego de una semana de lluvias, el río ha arrastrado lodos que provocan la coloración, señala Dapas

Por Huasteca Hoy

Octubre 06, 2026 04:26 p.m.
A
Explican turbiedad en agua en Valles; está saneada, aseguran
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El director de Dapas en Ciudad Valles, Óscar Osmín Meraz Echeverría, explicó que la turbiedad con la que ha salido el agua en ese municipio es por una oleada de lodo y que los niveles que presenta el líquido están apenas por encima del límite permitido.

      El funcionario de la paramunicipal expresó que el arrastre de lodos del Río Valles, luego de una semana de lluvias, subió el nivel de las unidades nefelométricas de turbidez (UNT) hasta 300 partes por millón, cuando lo que está permitido por la Ley de Aguas es 4 UNT.

      Manifestó que aunque tuvieron ese pico de coloración, cuando el caudal deja de arrastrar lodo, mejora la calidad del agua que llega a la planta donde, dijo, se hacen todos los procedimientos químicos y físicos para que el agua esté saneada, aunque con cierta coloración.

      LEA TAMBIÉN

      Llega agua turbia a las viviendas

      Familias se quejan; no pueden lavar y mucho menos consumirla

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Explican turbiedad en agua en Valles; está saneada, aseguran
      Explican turbiedad en agua en Valles; está saneada, aseguran

      Explican turbiedad en agua en Valles; "está saneada", aseguran

      SLP

      Huasteca Hoy

      Luego de una semana de lluvias, el río ha arrastrado lodos que provocan la coloración, señala Dapas

      Morena no definirá su ruta a partir del PVEM: Rita Ozalia
      Morena no definirá su ruta a partir del PVEM: Rita Ozalia

      Morena no definirá su ruta a partir del PVEM: Rita Ozalia

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Eli Cervantes es el coordinador estatal, con la tarea de "trabajar en la organización y unidad del movimiento", atajó

      Sancionan a cinco mujeres por sustraer cactácea en el centro
      Sancionan a cinco mujeres por sustraer cactácea en el centro

      Sancionan a cinco mujeres por sustraer cactácea en el centro

      SLP

      Rolando Morales

      La Secretaría de Seguridad recuperó el ejemplar que estaba en el Museo Regional Potosino

      Yo no me hago en ninguna contienda: Ruth González
      Yo no me hago en ninguna contienda: Ruth González

      "Yo no me hago en ninguna contienda": Ruth González

      SLP

      El Universal

      La senadora indicó que será hasta diciembre o enero cuando determine si participará en el proceso de 2027