Explican turbiedad en agua en Valles; "está saneada", aseguran

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El director de Dapas en Ciudad Valles, Óscar Osmín Meraz Echeverría, explicó que la turbiedad con la que ha salido el agua en ese municipio es por una oleada de lodo y que los niveles que presenta el líquido están apenas por encima del límite permitido.

El funcionario de la paramunicipal expresó que el arrastre de lodos del Río Valles, luego de una semana de lluvias, subió el nivel de las unidades nefelométricas de turbidez (UNT) hasta 300 partes por millón, cuando lo que está permitido por la Ley de Aguas es 4 UNT.

Manifestó que aunque tuvieron ese pico de coloración, cuando el caudal deja de arrastrar lodo, mejora la calidad del agua que llega a la planta donde, dijo, se hacen todos los procedimientos químicos y físicos para que el agua esté saneada, aunque con cierta coloración.

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