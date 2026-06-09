Alistan operativo en el C.H. para el Mundial de Futbol

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Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, informó que la corporación ya alista un operativo especial para las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol que se desarrollarán en el Centro Histórico, donde se prevé una importante concentración de asistentes en plazas y espacios públicos habilitados para la transmisión de partidos.

El funcionario explicó que la estrategia se desarrollará en tres vertientes. La primera estará enfocada en protección civil, área que ya trabaja en coordinación con la dependencia municipal del ramo para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse durante los eventos programados en espacios como Plaza de Fundadores, Plaza del Carmen y otros puntos donde se llevarán a cabo actividades vinculadas al torneo.

La segunda línea de acción corresponde a la movilidad. Villa Gutiérrez señaló que, conforme aumente la afluencia de personas en el primer cuadro de la ciudad, se implementarán operativos viales desde la Alameda y las principales calles del Centro Histórico. Incluso, advirtió que podrían realizarse cierres temporales de vialidades durante encuentros de alta convocatoria, particularmente los de la Selección Mexicana o de equipos que generen gran interés entre los aficionados.

En materia de seguridad pública, indicó que el objetivo será garantizar un ambiente familiar durante las transmisiones y actividades complementarias. En ese sentido, adelantó que no se permitirá el ingreso ni el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios destinados a la convivencia por el Mundial, medida que, afirmó, busca preservar condiciones seguras para familias, estudiantes y visitantes.

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Respecto a la capacidad operativa, el secretario estimó que tan solo para el partido inaugural del próximo jueves se espera una asistencia superior a las 10 mil personas. Para atender esta concentración, la corporación desplegará un estado de fuerza de alrededor de 100 elementos en el Centro Histórico, una cifra similar a la utilizada durante eventos masivos como el Festival San Luis en Primavera, la Semana Santa y las actividades decembrinas.