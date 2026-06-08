DinOasis será gratuito martes y miércoles

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DinOasis Aqua Park incorporó los martes y miércoles como días de acceso gratuito durante todo junio.

Esta medida busca facilitar que más niñas, niños y adultos disfruten de instalaciones modernas y seguras, fortaleciendo la convivencia y el uso de espacios públicos.

Las y los visitantes podrán disfrutar de albercas, toboganes y áreas acuáticas dentro de uno de los atractivos más innovadores del Parque Tangamanga I.

Este impulso a la recreación familiar, señalaron, permite ampliar las opciones de esparcimiento y promover actividades que fomentan la unión entre las familias potosinas.

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El titular de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), Joaquín García Martínez, destacó que estas acciones fortalecen la oferta de espacios recreativos de calidad.