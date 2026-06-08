logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CNTE mantiene huelga y sube presión

Fotogalería

CNTE mantiene huelga y sube presión

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

DinOasis será gratuito martes y miércoles

La iniciativa del gobernador Gallardo busca fortalecer la convivencia y el uso de espacios públicos en San Luis Potosí.

Por Redacción

Junio 08, 2026 02:47 p.m.
A
DinOasis será gratuito martes y miércoles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      DinOasis Aqua Park incorporó los martes y miércoles como días de acceso gratuito durante todo junio.

      Esta medida busca facilitar que más niñas, niños y adultos disfruten de instalaciones modernas y seguras, fortaleciendo la convivencia y el uso de espacios públicos.

      Las y los visitantes podrán disfrutar de albercas, toboganes y áreas acuáticas dentro de uno de los atractivos más innovadores del Parque Tangamanga I.

      Este impulso a la recreación familiar, señalaron, permite ampliar las opciones de esparcimiento y promover actividades que fomentan la unión entre las familias potosinas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El titular de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), Joaquín García Martínez, destacó que estas acciones fortalecen la oferta de espacios recreativos de calidad.

      LEA TAMBIÉN

      Revive amparo vs. "Dinoasis"

      Tribunal colegiado anula desechamiento y ordena a juez retomar el caso presentado por Cambio de Ruta

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      DinOasis será gratuito martes y miércoles
      DinOasis será gratuito martes y miércoles

      DinOasis será gratuito martes y miércoles

      SLP

      Redacción

      La iniciativa del gobernador Gallardo busca fortalecer la convivencia y el uso de espacios públicos en San Luis Potosí.

      Gráfico | CEPC, en alerta por Boris
      Gráfico | CEPC, en alerta por Boris

      Gráfico | CEPC, en alerta por "Boris"

      SLP

      Redacción

      Se monitorea posible tormenta tropical y la zona de inestabilidad cerca de Nicaragua

      Resultados en Coahuila obligan a una reflexión profunda: Guajardo
      Resultados en Coahuila obligan a una reflexión profunda: Guajardo

      Resultados en Coahuila obligan a una reflexión profunda: Guajardo

      SLP

      Samuel Moreno

      Señaló que el PAN debe construir un proyecto competitivo para 2027

      Se harían los ajustes correspondientes a Ley Serrano: JGTS
      Se harían los ajustes correspondientes a Ley Serrano: JGTS

      Se harían los ajustes correspondientes a 'Ley Serrano': JGTS

      SLP

      Rubén Pacheco

      Matizó que toda legislación por más perfecta que sea, está sujeta a reformas