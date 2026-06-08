Gráfico | CEPC, en alerta por "Boris"
Se monitorea posible tormenta tropical y la zona de inestabilidad cerca de Nicaragua
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó este lunes que se pronostican lluvias durante el día y tormentas puntuales a partir de la tarde, principalmente en la Zona Huasteca.
Pidió precauciones por el riesgo de caída de granizo y tormentas eléctricas.
"Se monitorea el arribo de lo que podría ser la tormenta tropical 'Boris', previo a su ingreso a tierra. Zona de inestabilidad cerca a Nicaragua, tiene condiciones para que se organice mejor y se fortalezca", señaló la CEPC.
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