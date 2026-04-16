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Marcelo Ebrard abordará reapertura de frontera al ganado con EU

El tema no será central en la reunión, pero México buscará avances tras cumplir compromisos sanitarios

Por El Universal

Abril 16, 2026 10:23 a.m.
A
Marcelo Ebrard abordará reapertura de frontera al ganado con EU

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que en la reunión que sostendrá este lunes con autoridades comerciales de Estados Unidos se mencionará la reapertura de la frontera al ganado mexicano, cerrada por la presencia del gusano barrenador, aunque aclaró que no será uno de los temas centrales del encuentro.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard explicó que la agenda con el representante comercial estadounidense estará enfocada en productos de exportación como tomate, aguacate y frambuesas, así como en temas relacionados con cuotas compensatorias.

No obstante, señaló que aprovechará el encuentro para plantear la preocupación del sector ganadero mexicano.

"El lunes no tenemos prevista una sesión sobre el tema del ganado porque no le corresponde al área responsable en Estados Unidos, pero sí tenemos relación con el sector agropecuario y seguramente se le va a mencionar este tema", dijo.

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El funcionario aseguró que la Secretaría de Agricultura reporta avances en las gestiones para la reapertura y que México ha cumplido con los acuerdos solicitados por las autoridades estadounidenses.

"Tenemos una visión de que estamos cumpliendo los compromisos de México, entonces esperamos que pronto se resuelva eso", expresó.

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