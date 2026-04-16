Calor, lluvias y riesgo de tormentas marcarán el clima en SLP
Altas temperaturas dominarán el día, pero por la tarde podrían presentarse chubascos
Este jueves 16 de abril, el clima en San Luis Potosí estará marcado por altas temperaturas durante el día, aunque hacia la tarde se prevé la llegada de lluvias y chubascos en distintas zonas del estado.
De acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones Media, Altiplano y Centro, donde también podrían registrarse rachas de viento.
El calor será protagonista en las cuatro regiones: la Huasteca alcanzará hasta 36 grados, seguida de la zona Media con 34, el Altiplano con 32 y la zona Centro con 31 grados como temperatura máxima. Las mínimas oscilarán entre los 12 y 22 grados.
Además, se mantiene la advertencia por posibles tormentas durante el fin de semana, con riesgo de actividad eléctrica, granizadas y lluvias fuertes, así como tolvaneras.
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A la par, las condiciones de calor y viento elevan el riesgo de incendios forestales y urbanos en varias zonas del estado, por lo que se recomienda evitar quemas y mantenerse atentos a cualquier reporte oficial.
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