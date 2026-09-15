Amplía el Ceepac registro de organismos electorales

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El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) amplió hasta el 30 de septiembre el periodo de registro para las personas interesadas en integrar los organismos electorales desconcentrados que participarán en el proceso electoral local 2026-2027 en cinco municipios, debido al reducido margen de aspirantes disponibles para cubrir posibles renuncias o sustituciones.

Durante la Décima Tercera Sesión de Tipo Extraordinaria del organismo electoral, el consejero Óscar Felipe Reyna Jiménez explicó que la ampliación aplicará exclusivamente para los municipios de Alaquines, Armadillo de los Infante, Huehuetlán, San Nicolás Tolentino y Tanlajás.

Detalló que el periodo original de registro se llevó a cabo del 20 de julio al 4 de septiembre de 2026 y que, aunque todos los municipios alcanzaron o superaron la meta mínima de nueve registros requerida para la integración base de los organismos, en los cinco municipios señalados se detectó un margen reducido de aspirantes, con entre 10 y 11 registros.

Reyna Jiménez señaló que esta situación representa un margen limitado ante eventuales renuncias, desistimientos, ausencias o necesidades de sustitución que pudieran presentarse durante las distintas etapas del proceso electoral, por lo que se determinó ampliar el plazo del 15 al 30 de

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septiembre para fortalecer el número de personas disponibles para la selección.

El acuerdo también contempla que las direcciones ejecutivas de Organización Electoral y de Comunicación Electoral continúen con la difusión de la convocatoria únicamente en estos cinco municipios,

mientras que la Secretaría Ejecutiva deberá realizar las notificaciones y acciones de publicidad correspondientes.