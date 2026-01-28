"Amplia, la posibilidad de que Aranza Puente sea del PVEM"

Luego de reunirse con la diputada expanista, María Aranzazú Puente Bustindui, el titular de la Secretaría General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que existe "amplia posibilidad" de que la congresista se incorpore al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Celebró la inminente llegada de la legisladora, porque el PVEM requiere de todos los perfiles para ampliar su cobertura en la entidad potosina.

Torres Sánchez matizó que, si bien, se trataron los temas partidistas, también se dialogó sobre la agenda legislativa coincidente con el Gobierno del Estado.

"Por supuesto que hablamos de política. Recientemente renunció al Partido Acción Nacional y que se declara diputada sin partido, y existe una amplia posibilidad de que se incorpore al Partido Verde", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí