"Ampliación de horario, sólo para antros sin conflictos"

El titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, confirmó que se encuentra en la fase final el análisis para definir una ampliación temporal en los horarios de operación de centros nocturnos, como bares, antros y restaurantes, con motivo de las festividades decembrinas.

El funcionario explicó que la medida busca permitir una mayor actividad social tanto para la población local como para los turistas durante esta temporada, en la que las celebraciones suelen iniciar más tarde que en un fin de semana habitual.

Detalló que la ampliación no será generalizada, ya que se está evaluando de manera puntual qué establecimientos podrán acceder a esta extensión. Quedarán excluidos aquellos negocios considerados conflictivos o con antecedentes de riñas, detonaciones de armas u otros incidentes que representen un riesgo para la seguridad.

Indicó que, una vez concluido el análisis, previsto para la próxima semana, se establecerá diálogo con representantes del sector, entre ellos líderes de empresarios de centros nocturnos, para definir con claridad las reglas de operación, los días específicos, los horarios permitidos y los establecimientos que formarán parte de esta logística especial.

Subrayó que la decisión también toma en cuenta la capacidad de inspección y vigilancia del Ayuntamiento, por lo que no se abrirá la ampliación a toda la ciudad. No obstante, se busca que el beneficio sea equitativo y abarque distintos puntos de la capital.

Sobre el tiempo adicional, el titular de Comercio adelantó que se analiza una extensión mayor a media hora o una hora, cuidando que la diversión no rebase el límite en el que comienzan a registrarse problemas de orden público.