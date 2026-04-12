Amplían el alcance del juicio político a la nueva estructura judicial

El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Juicio Político para incluir a integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial como sujetos de este mecanismo de control.

La modificación, al artículo 7 de la ley estatal, fue propuesta por el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol y busca armonizar la legislación local con la reciente reforma judicial federal, que introdujo estas nuevas figuras dentro del Poder Judicial.

De acuerdo con lo expuesto en tribuna, la incorporación de estos órganos responde a la necesidad de que sus integrantes también puedan ser sancionados políticamente en caso de incurrir en actos u omisiones que afecten el interés público.

El juicio político es un instrumento del Poder Legislativo para vigilar el desempeño de servidores públicos y proteger el funcionamiento de las instituciones. Con esta actualización, el Congreso amplía el alcance de este mecanismo a la nueva estructura judicial derivada de la reforma federal.

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La reforma también pretende dar coherencia al sistema de responsabilidades administrativas y políticas en el estado, al integrar a los nuevos entes judiciales dentro del esquema de rendición de cuentas.