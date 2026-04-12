logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ADRIANA & LUIS ¡ENAMORADOS!

Fotogalería

ADRIANA & LUIS ¡ENAMORADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Amplían y encogen la acera de la avenida Seminario

Por Leonel Mora

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A

Usuarios de la avenida Seminario, en Villa de Pozos, llamaron la atención sobre las obras de rehabilitación a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vialidad y Obras Públicas (Seduvop) cuyo personal recortó la banqueta del lado poniente a sólo medio metro de ancho y que ahora se está corrigiendo para ampliarla.

Como sea, sin ampliación o con ella, numerosos postes de servicios públicos como el de la energía eléctrica, quedarán obstaculizando la vía peatonal a menos que sean reubicados al arroyo vehicular.

Otro cuestionamiento es si la ciclovía, que ya de por sí era corta, desaparecerá del todo de esta avenida para perjuicio de ciclistas y motociclistas que la usaban a diario para transitar con un poco más de seguridad en su camino hacia la lateral de la carretera 57.

Villa de Pozos, de por sí, cuenta con muy pocas ciclovías, muchas menos que en la capital del estado, a pesar de que este elemento urbano se encuentra contemplado en los planes de desarrollo a mediano y largo plazo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Quienes dependen de la avenida Seminario para su movilidad cotidiana, también preguntaron el por qué la Seduvop rehabilitó con asfalto en lugar de concreto hidráulico sin tomar en cuenta la fuerte carga vehicular que soporta esta vialidad, por la que pasan camiones urbanos de pasajeros y unidades pesadas de reparto de mercancías, entre otros automotores.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    VIDEO | Usan vehículo oficial para mudanza
    VIDEO | Usan vehículo oficial para mudanza

    VIDEO | Usan vehículo oficial para mudanza

    SLP

    Redacción

    Camioneta de la CEBP estatal fue captada sacando muebles de un fraccionamiento de Pozos

    El lunes regresan más de 545 mil alumnos en SLP tras vacaciones
    El lunes regresan más de 545 mil alumnos en SLP tras vacaciones

    El lunes regresan más de 545 mil alumnos en SLP tras vacaciones

    SLP

    Pulso Online

    Reinician actividades en más de 8 mil planteles tras vacaciones.

    Comercios sí pagan, falla es de Interapas: Canacope
    Comercios sí pagan, falla es de Interapas: Canacope

    Comercios sí pagan, falla es de Interapas: Canacope

    SLP

    Rolando Morales

    Sector descarta adeudos millonarios y señala mala administración como origen de la crisis

    Acusan "fracking disfrazado" en nuevo discurso energético federal
    Acusan "fracking disfrazado" en nuevo discurso energético federal

    Acusan "fracking disfrazado" en nuevo discurso energético federal

    SLP

    Rolando Morales

    Colectivo advierte riesgos ambientales y señala falta de consulta en la Huasteca