Amplían y encogen la acera de la avenida Seminario

Usuarios de la avenida Seminario, en Villa de Pozos, llamaron la atención sobre las obras de rehabilitación a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vialidad y Obras Públicas (Seduvop) cuyo personal recortó la banqueta del lado poniente a sólo medio metro de ancho y que ahora se está corrigiendo para ampliarla.

Como sea, sin ampliación o con ella, numerosos postes de servicios públicos como el de la energía eléctrica, quedarán obstaculizando la vía peatonal a menos que sean reubicados al arroyo vehicular.

Otro cuestionamiento es si la ciclovía, que ya de por sí era corta, desaparecerá del todo de esta avenida para perjuicio de ciclistas y motociclistas que la usaban a diario para transitar con un poco más de seguridad en su camino hacia la lateral de la carretera 57.

Villa de Pozos, de por sí, cuenta con muy pocas ciclovías, muchas menos que en la capital del estado, a pesar de que este elemento urbano se encuentra contemplado en los planes de desarrollo a mediano y largo plazo.

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Quienes dependen de la avenida Seminario para su movilidad cotidiana, también preguntaron el por qué la Seduvop rehabilitó con asfalto en lugar de concreto hidráulico sin tomar en cuenta la fuerte carga vehicular que soporta esta vialidad, por la que pasan camiones urbanos de pasajeros y unidades pesadas de reparto de mercancías, entre otros automotores.