Analiza Congreso una auditoría especial a la UASLP

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, el diputado Luis Fernando Gámez Macías, reiteró que se analiza la solicitud de una auditoría especial a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), ante la supuesta negativa de la institución a someterse a procesos de fiscalización y tras hacerse públicos presuntos gastos irregulares con recursos públicos.

El legislador señaló que este tema será planteado al auditor del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), al considerar "inaudito" el presunto gasto en artículos de prendas de vestir, el cual —dijo— rebasa toda norma moral y ética del servicio público. Aseguró que la sociedad merece una aclaración sobre lo que ocurre con el presupuesto universitario y que se requiere información clara para dar sustento a una auditoría especial.

En respuesta, un representante del IFSE explicó que el instituto se encuentra en el procedimiento de solicitud de información a los distintos entes fiscalizables del estado. Precisó que los municipios tienen como plazo esta semana para entregar datos, mientras que los centros gubernamentales lo harán la próxima, y que una vez recibida la información se podrá aportar mayor sustento a cualquier auditoría especial que se determine.

Gámez Macías cuestionó que la UASLP continúe negándose a entregar información, situación que, de acuerdo con el IFSE, se ha repetido en los últimos dos periodos fiscalizados.

Indicó que esto implicaría al menos tres periodos completos sin auditoría, con montos aproximados de 600 millones de pesos cada uno, e incluso un cuarto periodo que alcanzaría entre 2 mil 400 y 2 mil 500 millones de pesos, a la espera de que se entregue información adicional sobre observaciones pendientes.

El diputado insitó que la autonomía universitaria no es un pase a la impunidad ni coloca a la institución al margen de la ley, por lo que consideró en la necesidad de una auditoría especial para esclarecer el gasto discrecional de 2.4 millones de pesos en lencería, las presuntas compras simuladas y el posible beneficio a una "burocracia dorada" mediante pensiones elevadas.

Esto, luego de que se hiciera público el pago de facturas por ropa íntima, fajas y tops deportivos a través de la UniTienda de la UASLP durante un periodo de cuatro años.