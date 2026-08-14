logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Analiza el PAN caminos legales vs.mini precampañas

Impugnarían la reforma electoral local

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
A
Analiza el PAN caminos legales vs.mini precampañas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El PAN analiza emprender acciones legales contra la reforma electoral que redujo a 20 días las precampañas en San Luis Potosí, al considerar que los nuevos tiempos pueden generar una competencia desigual entre quienes ya ocupan cargos de gobierno y quienes busquen contender por una candidatura.

      La senadora panista y exdirigente estatal, Verónica Rodríguez Hernández, informó que ya solicitó al área jurídica de Acción Nacional revisar las vías legales disponibles para determinar si la modificación puede ser impugnada. "Si eso es viable, por supuesto que lo haremos", sostuvo, aunque aclaró que primero deberá revisarse públicamente la viabilidad del recurso.

      Rodríguez Hernández cuestionó que las precampañas sean reducidas a un periodo tan corto, pues advirtió que esto podría favorecer a quienes actualmente gobiernan y tienen acceso a recursos públicos, así como a estructuras institucionales que, desde su perspectiva, pueden utilizarse para realizar giras y actividades antes de buscar un cargo de elección popular.

      La legisladora consideró que esa condición coloca en desventaja a otros ciudadanos que pretendan competir por la representación de ciudades, municipios o distritos, al enfrentar una contienda con menos tiempo para darse a conocer. Por ello, calificó la reforma aprobada por el Congreso como "un retroceso" y "un atentado a la democracia".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El Congreso estatal aprobó la modificación con 13 votos a favor y 10 en contra, para establecer 20 días de precampaña en la elección de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. El cambio redujo de 40 a 20 días el periodo para la gubernatura y de 25 a 20 días el de diputaciones y alcaldías, y fue remitido al Ejecutivo estatal para los efectos constitucionales correspondientes.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Reitera Fox rechazo a las dádivas a personas que no producen
        Reitera Fox rechazo a las dádivas a personas que no producen

        Reitera Fox rechazo a las "dádivas" a personas que no producen

        SLP

        Martín Rodríguez

        En San Luis, el expresidente advirtió de amenazas a la democracia en México con la 4T

        Exigen avances en Semujeres tras llegada de Roxanna Hernández
        Exigen avances en Semujeres tras llegada de Roxanna Hernández

        Exigen avances en Semujeres tras llegada de Roxanna Hernández

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Organizaciones feministas piden revisar avances y fortalecer colaboración con sociedad civil en Semujeres.

        IFSE moderniza plataforma digital de fiscalización
        IFSE moderniza plataforma digital de fiscalización

        IFSE moderniza plataforma digital de fiscalización

        SLP

        Redacción

        El titular del organismo resaltó el trabajo conjunto de ingenieros y especialistas en informática

        Reportan comerciantes de Fenapo que siguen cortes de luz
        Reportan comerciantes de Fenapo que siguen cortes de luz

        Reportan comerciantes de Fenapo que siguen cortes de luz

        SLP

        Rubén Pacheco

        Señalan que este año el Patronato amplió los espacios, que incluyen contenedores y sus estructuras alteran la corriente