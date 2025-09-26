Analiza Galindo incluir "derecho de plusvalía" en ingresos de 2026

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, adelantó que el Ayuntamiento trabaja en una revisión integral de la próxima Ley de Ingresos, con el objetivo de recuperar recursos sin recurrir al incremento de impuestos, y señaló que el análisis incluye explorar el derecho de plusvalía, aunque aclaró que aún no hay una propuesta concreta.

"Yo creo que la clave es hacer una buena revisión de nuestra Ley de Ingresos, convencer al Congreso que hay que hacer ajustes. Yo creo que no es necesario aumentar impuestos, hay una gran cantidad de fuentes de ingresos que hay que trabajarlas", explicó el edil.

En este sentido, puso como ejemplo el cobro de plusvalía, previsto en la legislación pero nunca implementado en la capital potosina. "Nunca se ha cobrado el derecho de plusvalía y es algo que podría ir gradualmente ajustándose. Ya existe la ley, nunca lo hemos cobrado, y eso podría compensar", comentó, aunque enfatizó que se trata de un tema en estudio y aún no hay una propuesta formal.

?? | Analiza Galindo incluir "derecho de plusvalía" en Ley de Ingresos de 2026 y buscará convencer al Congreso

Más información: ??https://t.co/rH46zTCxih pic.twitter.com/MGWx4NkQZa — Pulso Online (@pulso_mx) September 26, 2025

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Galindo Ceballos aclaró también que no se contempla reactivar cobros polémicos como el derecho por alumbrado público. "Hoy no lo vamos a intentar, lo vamos a dejar así", señaló.

El alcalde puntualizó que la aplicación de un derecho de plusvalía solo tendría sentido si la ciudad cuenta con condiciones adecuadas de infraestructura. "¿Cómo cobrabas plusvalía si tenías la ciudad destrozada? Yo creo que hasta que la ciudad esté bien, que diga: sí, por esta ciudad sí merece pagar algo, es cuando nosotros vamos a intentarlo", expresó.

La meta inmediata, dijo, es alcanzar las condiciones adecuadas de bacheo antes de finalizar diciembre, para entonces presentar, tras el informe municipal, las propuestas financieras que se enviarán al Congreso del Estado para su discusión en torno a la Ley de Ingresos 2025.