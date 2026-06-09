Analizan instalar nuevos restaurantes en Soledad
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Empresarios del sector restaurantero analizan la posibilidad de instalar nuevos establecimientos en el centro de Soledad de Graciano Sánchez, mientras autoridades municipales buscan incrementar la afluencia de personas en la zona, informó el director de Desarrollo Económico, Héctor Xavier Andrade Ovalle.
Lo anterior, de acuerdo con el funcionario, es con el fin de que la actividad comercial en esta zona no baje tras el traslado de las oficinas municipales del Ayuntamiento hacia la avenida San Pedro.
El funcionario señaló que actualmente se requiere generar mayor movilidad de personas en el primer cuadro de la cabecera municipal, por lo que se plantea ampliar la actividad comercial desde las primeras horas del día, especialmente con negocios dedicados a la venta de alimentos.
Indicó que la intención es que más establecimientos ofrezcan desayunos para atender a trabajadores y visitantes que transitan por el sector desde temprana hora, además de mantener actividad durante el resto del día.
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Añadió que también se contempla la realización de actividades culturales, artísticas y turísticas para atraer visitantes al centro de Soledad y generar mayor flujo de consumidores para los comercios establecidos.
En ese sentido, dio a conocer que algunos empresarios del sector restaurantero han mostrado interés en expandir o instalar negocios en el municipio.
Mencionó el caso de Las Tortas El Rey, que trabaja en un proyecto enfocado al servicio de banquetes y busca un espacio de mayores dimensiones para sus operaciones.
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