Analizan probables muertes por dengue

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En medio del incremento de lluvias en diferentes regiones de la entidad potosina, en lo que va del 2026 el virus del dengue mantiene una baja incidencia epidémica, al registrar nueve casos confirmados por dicho padecimiento.

Pese a la reducción significativa, San Luis Potosí contabiliza tres defunciones en estudio, es decir, las autoridades sanitarias se encuentran analizando para confirmar o descartar que los fallecimientos se debieron a esta infección.

La Secretaría de Salud explicó que las muertes confirmadas son avaladas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y son publicadas conforme se lleva a cabo las sesiones de éste, por lo que no corresponden a la semana epidémica de ocurrencia.

De los nueve casos confirmados, tres corresponden a dengue no grave reportado uno en el municipio de Tamuín y dos en Ciudad Valles, precisó la Dirección General de Epidemiología (DGE). En tanto, seis se tratan de dengue con signos de alarma y dengue grave o hemorrágico, distribuidos dos casos en Ciudad Valles, Santa Catarina, Tamuín, Tamasopo y Ébano, cada uno con un paciente infectado.

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