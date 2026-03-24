Ante aumento de la población se satura la justicia en SLP

El aumento de la población en San Luis Potosí, comienza a reflejarse de forma directa en el sistema de justicia, donde la carga de asuntos y la presión en los centros penitenciarios van en ascenso, reconoció la magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

La funcionaria explicó que este crecimiento trae consigo un incremento en los conflictos sociales y, en consecuencia, en los procesos penales, lo que obliga a las autoridades a hacer uso de las herramientas legales disponibles dentro del sistema penal acusatorio para mantener su operatividad.

En ese sentido, destacó que figuras como las salidas anticipadas no representan actos discrecionales, sino mecanismos jurídicos que exigen el cumplimiento de condiciones específicas, por lo que su aplicación está plenamente regulada.

Refirió que en meses recientes se han concretado liberaciones bajo este esquema, dirigidas principalmente a personas sin antecedentes penales, como parte de una estrategia institucional para evitar la saturación en los centros de reclusión.

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Zarazúa Martínez sostuvo que el reto no solo radica en atender el presente, sino en preparar al sistema de justicia para un contexto de crecimiento constante, donde será necesario equilibrar la reinserción social con la seguridad, sin apartarse del marco legal.