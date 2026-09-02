Anticipa V. de Pozos pagar más de $14 mil a sus policías

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La concejal presidente de Villa de Pozos, Patricia Aradillas, informó que, desde antes del decreto de homologación del salario de las y los policías municipales "se paga arriba de los 14 mil pesos netos establecidos como parte de las acciones del gobierno municipal para reconocer el trabajo, el esfuerzo y los riesgos que enfrenta el personal policial de manera diaria".

A unas horas de que venciera el plazo para que los municipios homologaran el salario de sus corporaciones policiales, obligación derivada del decreto impulsado por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, que fijó en 14 mil pesos netos mensuales el mínimo para los elementos de seguridad, la concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, afirmó que este municipio ya cumple con dicha disposición.

La funcionaria recordó que el municipio ajustó los sueldos incluso antes de que el decreto fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado. Según dijo, la Guardia Civil Municipal recibió un incremento salarial previo y actualmente percibe montos por encima del mínimo legal, como parte de las acciones para reconocer el trabajo y los riesgos que enfrentan los agentes en su labor diaria.

Aradillas añadió que el gobierno municipal mantiene un proceso de capacitación y contratación de nuevos elementos, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la corporación y mejorar la respuesta ante incidentes de seguridad en Villa de Pozos.

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