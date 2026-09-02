Anticipa V. de Pozos pagar más de $14 mil a sus policías
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La concejal presidente de Villa de Pozos, Patricia Aradillas, informó que, desde antes del decreto de homologación del salario de las y los policías municipales "se paga arriba de los 14 mil pesos netos establecidos como parte de las acciones del gobierno municipal para reconocer el trabajo, el esfuerzo y los riesgos que enfrenta el personal policial de manera diaria".
A unas horas de que venciera el plazo para que los municipios homologaran el salario de sus corporaciones policiales, obligación derivada del decreto impulsado por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, que fijó en 14 mil pesos netos mensuales el mínimo para los elementos de seguridad, la concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, afirmó que este municipio ya cumple con dicha disposición.
La funcionaria recordó que el municipio ajustó los sueldos incluso antes de que el decreto fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado. Según dijo, la Guardia Civil Municipal recibió un incremento salarial previo y actualmente percibe montos por encima del mínimo legal, como parte de las acciones para reconocer el trabajo y los riesgos que enfrentan los agentes en su labor diaria.
Aradillas añadió que el gobierno municipal mantiene un proceso de capacitación y contratación de nuevos elementos, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la corporación y mejorar la respuesta ante incidentes de seguridad en Villa de Pozos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Marcelo de los Santos Anaya ratifica participación en proceso interno del PAN
Pulso Online
Se reunió con Santiago Taboada para revisar la agenda relacionada con la Coordinación Municipal de la Defensa de la Familia, la Patria y la Libertad
Revela IFSE el "Top 5" de municipios con más observaciones
Huasteca Hoy
La capital y Ciudad Valles están entre los señalados, dijo Lecourtois López
De Morena o PVEM, 95% de potosinos con afiliación partidista
Ana Paula Vázquez
El partido guinda cuenta con 222 mil militantes en la entidad, mientras el PRI tiene apenas mil 859