Video: Caída de árboles en varios puntos de SGS, saldo de lluvias

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Las lluvias registradas en las ultimas horas provocaron la caída de árboles en distintos sectores de Soledad, las cuales, tuvieron que ser atendidas por personal de Servicios Municipales y Protección Civil.

De acuerdo con el director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa, uno de los árboles que colapsó fue en la avenida María Teresa, en la colonia La Lomita, el cual cayó sobre un camión de transporte urbano, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales. El ejemplar era un ficus de tamaño pequeño y fue retirado alrededor de 40 minutos después del reporte.

Además de otro en Praderas del Maurel, ambos ejemplares fueron retirados debido al riesgo que representaban.

También se realizó el retiro de un árbol en Real Providencia, mientras que en la colonia San José se atendió un apagón que afectó alrededor de siete calles y cuyo servicio fue restablecido durante la mañana del martes, indicó.

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Expuso que los trabajadores municipales mantuvieron recorridos durante la noche del lunes y la mañana del martes para detectar árboles que puedan representar un riesgo y trabajan con Protección Civil y Ecología para determinar si requieren poda o retiro.

?? | Colapsan árboles en varios puntos de Soledad tras lluvias

- En la colonia Azaleas un rayo partió una palmera, reportó PC

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Por su parte, Martín Bravo Galicia, director de Protección Civil Municipal, detalló que se acudió al reporte de un ejemplar en el camino a la colonia Potrero de Adentro, el cual había quedado en medio del camino y posteriormente fue retirado, mientras que en la colonia Azaleas, derivado de un rayo, se partió una palmera.

El funcionario destacó que únicamente fueron esos reportes sin afectaciones a colonias por tema de inundaciones; solo se registró el cierre del puente naranja en la avenida Acceso Norte y alertó que para la noche de este martes se pronostican más precipitaciones, por lo que aseguró que estarán atentos a cualquier reporte o contingencia que pudiera ocurrir.