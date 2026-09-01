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Revela IFSE el "Top 5" de municipios con más observaciones

La capital y Ciudad Valles están entre los señalados, dijo Lecourtois López

Por Huasteca Hoy

Septiembre 01, 2026 04:51 p.m.
A
Rodrigo Lecourtois López/Foto: Archivo

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      Ciudad Valles está dentro de los municipios que más observaciones tiene que justificar ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

      En entrevista, Rodrigo Lecourtois López, titular del órgano fiscalizador, dijo que los municipios de la capital, Ciudad Valles, Axtla, Xilitla y Tampamolón son los más observados en sus ejercicios fiscales del año 2025.

      Las observaciones ascienden a 800 millones de pesos, de los cuales, 350 millones (43% del total) los debe solventar la capital. Así también hay casos extremos, como el de Tampamolón, donde gobierna la alcaldesa verde, Silvia Medina Burgaña, que no entregó gran parte de la cuenta pública.

      Comentó que hay cartas de inhabilitación listas, aunque a partir de la fecha de entrega de los informes del IFSE, el 1 de diciembre, los Ayuntamientos tienen 30 días para solventar las irregularidades señaladas.

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