Revela IFSE el "Top 5" de municipios con más observaciones
La capital y Ciudad Valles están entre los señalados, dijo Lecourtois López
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad Valles está dentro de los municipios que más observaciones tiene que justificar ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
En entrevista, Rodrigo Lecourtois López, titular del órgano fiscalizador, dijo que los municipios de la capital, Ciudad Valles, Axtla, Xilitla y Tampamolón son los más observados en sus ejercicios fiscales del año 2025.
Las observaciones ascienden a 800 millones de pesos, de los cuales, 350 millones (43% del total) los debe solventar la capital. Así también hay casos extremos, como el de Tampamolón, donde gobierna la alcaldesa verde, Silvia Medina Burgaña, que no entregó gran parte de la cuenta pública.
Comentó que hay cartas de inhabilitación listas, aunque a partir de la fecha de entrega de los informes del IFSE, el 1 de diciembre, los Ayuntamientos tienen 30 días para solventar las irregularidades señaladas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
IFSE y ASF negocian quién auditará los recursos de la capital
El instituto estatal plantea revisar 49 municipios y dejar diez a la autoridad federal; la distribución todavía no está definida
no te pierdas estas noticias
Revela IFSE el "Top 5" de municipios con más observaciones
Huasteca Hoy
La capital y Ciudad Valles están entre los señalados, dijo Lecourtois López
De Morena o PVEM, 95% de potosinos con afiliación partidista
Ana Paula Vázquez
El partido guinda cuenta con 222 mil militantes en la entidad, mientras el PRI tiene apenas mil 859
Video: Caída de árboles en varios puntos de SGS, saldo de lluvias
Flor Martínez
En la colonia Azaleas un rayo partió una palmera, según el reporte de PC