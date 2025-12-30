Anuario 2025 | Destacó Congreso por gastos y polémica 'Ley Gobernadora'

Al cierre de 2025, la organización civil Ciudadanos Observando dio a conocer un balance sobre el desempeño del Congreso del Estado, en el que documentó decisiones legislativas, manejo de recursos públicos y prácticas administrativas observadas durante el año.

El análisis abarca la relación con el Poder Ejecutivo, el uso del presupuesto, reformas aprobadas y el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia.

Según la organización, durante el año el Congreso aprobó sin mayores modificaciones diversas iniciativas impulsadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, particularmente hacia el final del periodo legislativo, entre ellas la denominada "Ley Gobernadora".

En su reporte, Ciudadanos Observando señaló que, pese a posicionamientos de último momento, el grupo parlamentario de Morena ha mantenido una actuación alineada con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En el apartado presupuestal, el informe señala que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mantuvo los apoyos extraordinarios para diputadas y diputados, a pesar de que se había informado que estos se integrarían a los salarios. Detalla que, además de contar con 7 mil 500 pesos mensuales en vales de gasolina incluidos en su sueldo, las y los legisladores reciben más de 180 mil pesos adicionales por ese concepto. A ello se suma un gasto de 4.3 millones de pesos destinado al pago de 198 personas, principalmente bajo el esquema de honorarios.

La exposición también refiere hechos que generaron atención pública durante el año, como el caso de la diputada priista Sara Rocha Medina, presidenta de la Mesa Directiva, quien publicó en redes sociales que había ganado una camioneta en una rifa realizada durante una posada con el gobernador, y posteriormente señaló que se trató de una broma por el Día de los Inocentes.

Asimismo, menciona la colocación del nombre de la diputada del PT, Leticia Vázquez Hernández, en una calle del municipio de Cerritos, San Luis Potosí.

Finalmente, Ciudadanos Observando señaló la aprobación de la reforma al Código Penal relacionada con el uso de la inteligencia artificial (IA) para sancionar conductas que "perturben la paz social", lo que derivó en una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En materia de transparencia, indicó que desde septiembre el Congreso no ha publicado información sobre gastos ni sueldos de su personal, situación que, de acuerdo con la organización, no ha sido atendida por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado (CEGAIP).