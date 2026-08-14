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Anuncia BMW producción de automóviles eléctricos

Por Martín Rodríguez

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Anuncia BMW producción de automóviles eléctricos
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      Ya comenzó a generarse la infraestructura que se requerirá para facilitar las condiciones de electromovilidad, lo que avanza ya sin contratiempos y de manera directa y no se detendrá porque tan solo BMW ya anunció el lanzamiento de su propio vehículo construido en San Luis Potosí, aseguró Alberto Rosales presidente del Clúster Automotriz.

           Dijo que la llegada de vehículos eléctricos ya ha generado un efecto multiplicador positivo para mantenerlos funcionando y así es como se cae en la cuenta de que hay infraestructura para recarga de vehículos en tiendas de autoservicio o plazas comerciales, lo que ya comienza a manifestar el grado de seriedad con el que las compañías están tomando la electromovilidad.

         En el caso de los centros comerciales, la instalación de los centros de carga de baterías que presenta la garantía de que los clientes contarán con un vehículo recargado para regresar después de las compras o en su caso, permanecer en la plaza o la tienda de autoservicio mientras el vehículo se recarga. 

           Dijo que el margen de vehículos que tiene ahora todavía no justifica una inversión que se tiene, pero eventualmente se va a ir adaptando. 

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          Precisó que la autonomía de los vehículos eléctricos es cada vez mayor, lo que ha quedado demostrado con una cada vez más amplia gama de unidades que propician condiciones de ahorro para los consumidores.

          Añadió que si bien por ahora no se aprecian muchas áreas de recarga de los vehículos, se encuentran en ese proceso para que las estaciones de recarga sean perceptibles y se ubiquen en mayor cantidad de lugares.     

           Sin embargo, recordó que entusiasma que la empresa BMW ya anuncia la producción del vehículo eléctrico de manera formal.

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