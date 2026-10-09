Anuncia R. Gallardo tren urbano gratuito

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En la inauguración de la Expo Potosí Industrial, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció un tren urbano que conectará a la Zona Industrial con el Centro Histórico y el parque Tangamanga 2, vehículo que permitirá trasladar a trabajadores hasta los desarrollos industriales que han ido creciendo en la zona de Villa de Reyes y en la Zona Industrial de la capital.

Precisó que el tren contará con tres terminales, las que permitirán la conexión con diversas áreas de la zona urbana y con los desarrollos industriales.

La primera terminal se ubicará en las proximidades del área de trasiego de pasajeros en la Zona Industrial, de manera paralela a la pensión de Metro Red. La segunda terminal será la denominada Potosí Central, que se planea construir a un costado de la Terminal Terrestre Potosina y la tercera más importante, permitirá la movilización de vecinos de las colonias del norte de la ciudad.

Dijo que con independencia de que la conexión tiene una dedicación directa al desarrollo industrial, también será utilizado para el traslado de familias o trabajadores y estudiantes.

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