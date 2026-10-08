Tren suburbano contaría con tres estaciones en ZM: SCT

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De manera complementaria al ferrocarril que se movilizará de centro del país y pasará por territorio potosino, en la zona metropolitana de San Luis Potosí operará un tren suburbano, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

Describió que luego de firmar un acuerdo con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el suburbano realizará conexiones entre los distintos municipios y en la zona metropolitana.

En entrevista, expuso que se construirán tres estaciones: una en la zona industrial, otra probablemente con la Terminal Terrestre Potosina (TTP) y una más en las inmediaciones del parque Tangamanga II.

"Pues sin duda estaremos ahora los potosinos trasladándonos, transportándonos en este tren suburbano de manera muy rápida, de manera muy eficiente. Son dos tipos de unidades distintas", exteriorizó.

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Refirió que unos vagones estarán destinados para trayectos largos, es decir, para un recorrido de más de una hora; y las unidades más prácticas, destinadas a la metrópoli para rutas más cortas.

Subrayó que no existen plazos establecidos para la liberación del derecho de vía, pues la mayoría del proyecto se trabajará sobre la infraestructura que ya existente, salvo las intervenciones y ampliaciones Santa María del Río y en la zona metropolitana.