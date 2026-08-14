Aplica Ecología 150 multas a particulares

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La Unidad Ecológica de Soledad de Graciano Sánchez, ha aplicado alrededor de 150 multas en lo que va del año a particulares, empresas y recolectores voluntarios por tirar basura en la vía pública o transportar residuos sin las medidas necesarias para evitar que terminen en las calles.

La directora de Ecología municipal Yasmín Luna Barrios explicó que la unidad realiza recorridos de vigilancia en distintos puntos del municipio para detectar vehículos que transporten residuos de manera inadecuada, así como casos en los que se deposite basura en la vía pública.

Detalló que las sanciones no se limitan a los vehículos recolectores, pues también se han identificado unidades particulares y de empresas dedicadas al traslado de residuos que no cuentan con el debido aseguramiento de la carga, lo que puede provocar que los desechos se derramen durante el trayecto.

"Cuando la Unidad Ecológica detecta una irregularidad, se entrega un citatorio al responsable para que acuda al área jurídica del Ayuntamiento, donde se determina la multa correspondiente de acuerdo con las características de cada caso" explicó

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La funcionaria señaló que el monto de las sanciones se establece con base en factores como el tipo de residuo, el lugar donde fue depositado, las características del vehículo y si se trata de una unidad particular o perteneciente a una empresa.

Las multas van desde cinco hasta dos mil UMAs, por lo que el monto puede variar considerablemente dependiendo de la infracción cometida. Hasta ahora, indicó, no se ha aplicado la sanción máxima contemplada.

Sin embargo, mencionó que ya se han atendido casos relacionados con residuos de manejo especial.