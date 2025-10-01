Apoya Morena que la UASLP sea auditada por el IFSE

El diputado morenista Carlos Arreola Mallol negó que el Congreso del Estado y su bancada en particular estén empeñados en violar la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), sino que más bien, se busca "sacar al neoliberalismo de nuestra Universidad".

Explicó que el Poder Legislativo está de acuerdo en otorgar la autonomía financiera a la casa de estudios siempre y cuando se deje auditar o vigilar "por el pueblo", representado éste por el Congreso y por los órganos de vigilancia de la administración pública, como el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

Recordó que, a la fecha, los subsidios de la UASLP dependen de un convenio anual que se firma junto con el gobierno federal y el estatal, además de que la autonomía financiera le permitiría no estar sujeta a ese acuerdo anual y poder generar más ingresos propios.

Sin embargo, insistió en que la institución debe abrirse a la auditoría de sus recursos para que el poder público garantice que las y los estudiantes y su formación como profesionistas, va a ser la prioridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Criticó que la Universidad, pues en su opinión, es controlada por "una élite de funcionarios que asisten disfrazados a eventos del PRIAN" y recalcó que Morena seguirá buscando "sacar al neoliberalismo de la UASLP y que ésta vuelva a las manos del pueblo".