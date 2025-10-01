logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Fotogalería

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Estudiantes de la UASLP defienden su derecho a manifestarse vs. gobierno

Esto, luego de que la casa de estudios se deslindó de las manifestaciones convocadas

Por Rolando Morales

Octubre 01, 2025 11:23 a.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

La Comunidad Estudiantil por la Dignidad (CED) en San Luis Potosí emitió un posicionamiento en respuesta al reciente comunicado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en el que la institución se deslindó de las manifestaciones convocadas en torno al 2 de octubre y afirmó que no respalda marchas, protestas ni huelgas.

En su mensaje, la CED consideró que la máxima casa de estudios no puede mantenerse al margen de las memorias y reivindicaciones históricas y contemporáneas, particularmente de un acontecimiento como la masacre estudiantil de 1968, que marcó un parteaguas en la vida política del país. Para los estudiantes, rendir homenaje a las víctimas es una responsabilidad social que la Universidad debe asumir.

El colectivo también acusó a la administración universitaria de guardar silencio frente a problemas actuales como la falta de transparencia, la retención del presupuesto por parte del Gobierno del Estado y las decisiones cupulares que, a su juicio, muestran un servilismo tanto hacia la Rectoría como hacia las autoridades estatales. "La Universidad es nuestra, de todos y cada uno de los alumnos", enfatizó.

Asimismo, la CED reiteró que no abandonarán su derecho a manifestarse y exigir una universidad autónoma, libre, justa y eficiente. "Si esto no se logra, nos tendrán ahí donde no quieren, manifestándonos, gritando, exigiendo, haciendo que la voz de los alumnos sea escuchada. Condénenos, no nos importa, porque al final a nosotros la historia nos absolverá", señalaron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, la UASLP había difundido horas antes un comunicado en el que pidió a la comunidad no atender convocatorias externas que, según expresó, "buscan causar malestar a la ciudadanía y animadversión a las necesidades reales de la institución". La administración central sostuvo que se encuentra a la espera de una próxima reunión con el Gobierno del Estado para dar continuidad al pago del millonario adeudo pendiente.

Finalmente, la Universidad insistió en que el camino para resolver la problemática financiera debe ser el diálogo y la construcción de acuerdos, mientras que el estudiantado agrupado en la CED aseguró que no cesará en su derecho a la protesta y en su lucha por una institución más democrática y cercana a los intereses de su comunidad.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estudiantes de la UASLP defienden su derecho a manifestarse vs. gobierno
Estudiantes de la UASLP defienden su derecho a manifestarse vs. gobierno

Estudiantes de la UASLP defienden su derecho a manifestarse vs. gobierno

SLP

Rolando Morales

Esto, luego de que la casa de estudios se deslindó de las manifestaciones convocadas

Caso de potosino asesinado, totalmente en manos del gobierno de EU
Caso de potosino asesinado, totalmente en manos del gobierno de EU

Caso de potosino asesinado, totalmente en manos del gobierno de EU

SLP

Ana Paula Vázquez

El director del IMEI en SLP, explicó que la madre de Miguel Ángel podrá viajar a Texas

Por amenaza en redes, revisan instalaciones y mochilas en el Salesiano
Por amenaza en redes, revisan instalaciones y mochilas en el Salesiano

Por amenaza en redes, revisan instalaciones y mochilas en el Salesiano

SLP

Redacción

Se reporta la situación en calma, pero algunos de los padres y madres de familia acudieron a recoger a sus hijos

Colectivos pro Palestina llevarán a cabo manifestación pacífica
Colectivos pro Palestina llevarán a cabo manifestación pacífica

Colectivos pro Palestina llevarán a cabo manifestación pacífica

SLP

Rolando Morales

Se unieron a las exigencias al Gobierno de México de romper relaciones diplomáticas, comerciales y políticas con Israel