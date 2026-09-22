Aprueba Cabildo nuevo Reglamento de Catastro

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El Cabildo de San Luis Potosí aprobó por unanimidad un nuevo Reglamento de Catastro Municipal, con el que se pretende modernizar la operación de esta área, agilizar trámites y fortalecer los mecanismos de control sobre la información territorial y patrimonial de la capital.

Durante la sesión, el regidor Rubén Omar Lárraga Benavente presentó el dictamen elaborado por las comisiones de Gobernación y de Desarrollo y Equipamiento Urbano, el edil señaló que la nueva normativa redefine competencias y atribuciones de las autoridades catastrales, además de establecer procedimientos más ordenados para la atención de usuarios.

Entre los principales cambios destaca la actualización de la información catastral cada dos años, en lugar de los cinco que contemplaba el esquema anterior. La propuesta también busca reducir la discrecionalidad en los procesos administrativos mediante una reestructuración operativa del área y la incorporación de controles de calidad en distintos procedimientos.

El reglamento contempla además la continuidad de herramientas digitales como los expedientes electrónicos y el uso de sello digital, con el objetivo de evitar la duplicidad de documentos y disminuir tiempos de atención. De acuerdo con la exposición del proyecto, estas medidas buscan facilitar los trámites y reducir espacios para prácticas irregulares.

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