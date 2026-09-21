SLP, séptimo con más casos de gusano barrenador en humanos
2026 muestra un aumento de cinco veces en los contagios en todo el país
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Desde que se confirmó en México, el primer caso de un humano infestado con gusano barrenador, en abril de 2025, se han acumulado 692 casos confirmados, hasta el 18 de septiembre de 2026, en 27 entidades.
Los estados más afectados en casi año y medio, son Chiapas con 165 casos confirmados en total; y Veracruz con 116 personas infestadas con el gusano barrenador.
Les siguen Oaxaca (68), Puebla (61), Yucatán (47), Guerrero (35), San Luis Potosí (34), Quintana Roo (28) e Hidalgo (23).
Cabe mencionar que este año se elevó considerablemente el número de casos de personas infectadas con gusano barrenador, ya que en 2025 se registraron 117 casos, y en 2026 se reportaron 575, es decir, cinco veces más que el año pasado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tan sólo en la última semana se reportaron 11 casos nuevos: tres en Guanajuato, dos en Oaxaca, dos en Veracruz, uno en la Ciudad de México, uno en Colima, uno en Hidalgo y uno en Zacatecas.
El Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Miasis por Cochliomyia Hominivorax también reportó cuatro defunciones derivadas de la infestación, todas en este año, en Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Yucatán.
México suma casi 300 casos de gusano barrenador en humanos
Veracruz es el estado más afectado con 65 casos, seguido por Chiapas y Oaxaca, mientras que Yucatán y Oaxaca reportan muertes.
no te pierdas estas noticias
SLP, séptimo con más casos de gusano barrenador en humanos
El Universal
2026 muestra un aumento de cinco veces en los contagios en todo el país
Tradición de las flores amarillas impulsa ventas en Soledad
Flor Martínez
Entre las especies que más se comercializan destacan los girasoles
Prevé gobierno estatal reducción de 2 mil plazas en 2027
PULSO
Este año, ya no se renovaron mil contratos por honorarios, señaló Noé Lara Enríquez