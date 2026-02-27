Aprueban crear la Comisión de Bienestar Animal

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Cabildo aprobó la creación de una Comisión de Bienestar Animal con el objetivo de dar mayor institucionalidad a la atención de denuncias por maltrato y consolidar la política pública municipal en esta materia.

El edil explicó que la iniciativa, impulsada por la regidora Maritza, permitirá formalizar la agenda animalista al interior del Ayuntamiento de San Luis Potosí, mediante un órgano similar a otras comisiones edilicias como las de turismo, hacienda o gobernación. Señaló que el municipio ya cuenta con un Centro de Bienestar Animal y un reglamento específico, pero consideró necesario avanzar hacia una estructura más sólida.

Galindo Ceballos destacó que la nueva comisión podría facilitar la asignación de presupuesto específico para atender esta problemática, la cual aseguró, genera un alto volumen de reportes ciudadanos. "Todos los días hay denuncias de todo tipo", afirmó, al señalar que muchas se relacionan con animales en condiciones consideradas inadecuadas, como perros amarrados en azoteas o expuestos al sol.

Indicó que la atención de estos casos recae actualmente en la Oficina de Bienestar Animal adscrita a la corporación de seguridad pública municipal, debido a su capacidad operativa para desplegar personal y verificar las denuncias. En los casos donde se confirma maltrato, añadió, los síndicos cuentan con facultades para presentar denuncias formales ante el Ministerio Público.

El alcalde subrayó que la creación de esta comisión busca fortalecer la respuesta institucional y cumplir con el compromiso asumido ante la ciudadanía en materia de protección animal, en un contexto donde dijo la sensibilidad social hacia estos temas va en aumento y exige acciones más estructuradas por parte de la autoridad.