Armas largas, las más usadas en San Luis P.

A través de la intervención de la Guardia Civil Estatal (GCE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), el año pasado fueron aseguradas 523 armas de fuego en San Luis Potosí, el 51 por ciento correspondieron a largas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este tipo de armas están involucradas en el 73% de los delitos violentos en el estado.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJF-E) 2025, en el 2024 la FGR aseguró 262 armas de fuego, de ellas 111 largas, 129 cortas, 21 de fabricación artesanal (cachimba) y una no identificada.

En tanto, el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025, precisó que la GCE confiscó 261 armas de fuego, 123 largas y 138 cortas; así como 27 armas de fuego artesanales.

Sin embargo, también reportó 20 granadas, 10 mil 005 municiones de uso común, nueve casquillos y mil 131 de otro tipo de armamento que detona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Es decir, el 51 por ciento del armamento que tomaron posesión las fuerzas del orden correspondió a armas largas.

En el 2024, de las 390 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso (377) y feminicidio (13), en el 73 por ciento de los casos las y los asesinos usaron ese tipo de arma para ultimar a sus víctimas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Recientemente Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, informó que, en lo que va del sexenio actual, se han asegurado mil 700 armas de fuego a células del crimen organizado.

Refirió que el armamento varía, por lo cual, 50 por ciento son largas y 50 por ciento cortas. En el pasado, se aseguraron de alto poder como fusiles Barret, pero en la actualidad ya no, complementó.