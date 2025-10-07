logo pulso
Detectan 80 INEs falsas en antros

Dice Galindo Ceballos que hay empresarios que tienen tecnología para detectarlas

Por Rolando Morales

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que durante el pasado fin de semana se detectaron más de 80 credenciales falsas del INE en distintos centros nocturnos de la capital, ello como parte de los operativos de supervisión para evitar el ingreso de menores de edad a antros y bares.

Galindo Ceballos explicó que además del trabajo municipal, el Gobierno del Estado mantiene operativos conjuntos de inspección a través de la Dirección de Gobernación y Protección Civil Estatal, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad y verificar que los establecimientos cumplan con la normativa. 

Aunque el Ayuntamiento no ha sido convocado formalmente a esas acciones, el edil señaló que la administración capitalina mantiene sus propios operativos a través de las direcciones de Ecología y Comercio, enfocándose en el control de ruido y el cumplimiento de permisos.

El alcalde destacó la colaboración de los empresarios, algunos de los cuales han incorporado tecnología y aplicaciones para detectar credenciales falsas, y reconoció su responsabilidad al presentar las denuncias correspondientes. “La vida nocturna debe seguir, pero no debe haber menores; lo más grave sería que un menor consuma alcohol dentro de un antro”, subrayó.

De acuerdo con el reporte municipal, en tres establecimientos se detectaron las identificaciones falsas. Además, algunos centros nocturnos han comenzado a instalar arcos detectores de metal como medida preventiva, tras incidentes en zonas como Tangente, donde se han registrado casos de personas armadas, principalmente escoltas.

Galindo Ceballos hizo también un llamado a los padres de familia a estar atentos a sus hijos, ante la proliferación de credenciales falsas utilizadas para ingresar a lugares restringidos. 

Finalmente, advirtió que el Ayuntamiento aplicará “mano dura” en los sitios donde se detecten irregularidades, aunque reconoció que algunos negocios reabren con otra razón social o nombre, lo que dificulta su regulación.

