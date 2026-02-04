logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Fotogalería

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Arriba a San Juan Caravana de la Fe

Por Martín Rodríguez

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Arriba a San Juan Caravana de la Fe

La constancia, la resistencia y la resiliencia hicieron su propia tarea y después de diez días de caminar, un número histórico mucho mayor de peregrinos adheridos a la Caravana Nacional de la Fe, llegó directo a la catedral de San Juan de los Lagos, para la veneración tradicional de la imagen. 

Arropados por celadores mayores y asistidos por otros peregrinos, por familiares, por elementos de Protección Civil Municipal de la capital, por paramédicos y gente generosa que les llevó agua y alimentación, más de 5 mil 500 peregrinos salieron a temprana hora a Lagos de Moreno de manera que llegaron sin contratiempos a la catedral aproximadamente a las 17:30 horas. 

Además del mar de gente potosina que llegó, otra peculiaridad de la movilización y caravana de este año, fue el frío intenso que les afectó, porque tuvieron que soportar heladas y les tomó por sorpresa la tormenta invernal que invadió el sur de los Estados Unidos y el norte de México, pero que afectó a quienes esperaban un clima un poco más benévolo. 

Fue una peregrinación que también les llevó la noticia de la muerte de un creyente que no viajaba con la caravana, y quien fue atropellado en el tramo carretero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En esta ocasión, la Caravana Nacional de la Fe dejó huella por tratarse de la primera que por su concurrencia casi alcanzó las 6 mil personas en camino hasta la Catedral.

Familias enteras pernoctaron en San Juan de los Lagos para regresar el Día de la Candelaria a San Luis Potosí. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí
    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

    SLP

    Pulso Online

    Volaris anuncia nuevos vuelos a Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago.

    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año
    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

    SLP

    Redacción

    Los trabajos iniciaron en marzo de 2025

    Déjenos trabajar, la única respuesta de la FGE a padres de Miguel
    Déjenos trabajar, la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

    "Déjenos trabajar", la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

    SLP

    El Universal

    Han transcurrido 10 días desde el asesinato y la autoridad no ha emitido ningún tipo de información

    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP
    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

    SLP

    El Universal

    La empresa amplía su presencia con los vuelos que iniciarán durante el primer semestre