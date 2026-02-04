Arriba a San Juan Caravana de la Fe

La constancia, la resistencia y la resiliencia hicieron su propia tarea y después de diez días de caminar, un número histórico mucho mayor de peregrinos adheridos a la Caravana Nacional de la Fe, llegó directo a la catedral de San Juan de los Lagos, para la veneración tradicional de la imagen.

Arropados por celadores mayores y asistidos por otros peregrinos, por familiares, por elementos de Protección Civil Municipal de la capital, por paramédicos y gente generosa que les llevó agua y alimentación, más de 5 mil 500 peregrinos salieron a temprana hora a Lagos de Moreno de manera que llegaron sin contratiempos a la catedral aproximadamente a las 17:30 horas.

Además del mar de gente potosina que llegó, otra peculiaridad de la movilización y caravana de este año, fue el frío intenso que les afectó, porque tuvieron que soportar heladas y les tomó por sorpresa la tormenta invernal que invadió el sur de los Estados Unidos y el norte de México, pero que afectó a quienes esperaban un clima un poco más benévolo.

Fue una peregrinación que también les llevó la noticia de la muerte de un creyente que no viajaba con la caravana, y quien fue atropellado en el tramo carretero.

En esta ocasión, la Caravana Nacional de la Fe dejó huella por tratarse de la primera que por su concurrencia casi alcanzó las 6 mil personas en camino hasta la Catedral.

Familias enteras pernoctaron en San Juan de los Lagos para regresar el Día de la Candelaria a San Luis Potosí.