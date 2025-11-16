logo pulso
Artículo 19 desestima penalizar el uso de la IA

Mientras el colectivo se pronuncia en contra, la CEDH no ha emitido postura

Por Rubén Pacheco

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Luego de que el Congreso del Estado aprobó la penalización del uso indebido de la inteligencia artificial (IA), impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Artículo 19 rechazó la reforma legislativa por considerar que no se establecen criterios que permitan distinguir e identificar las motivaciones detrás de la emisión de una expresión para considerarla dolosa.

Contrasta que la asociación civil se haya pronunciado contra la legislación, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no ha emitido ningún pronunciamiento.

La organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, reveló que elaboró un documento de observaciones técnicas remitido a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado el pasado 10 de noviembre, sin embargo, fue desestimado en la modificación al Código Penal del Estado.

“Las redacciones de los artículos tensionan e incumplen principios esenciales del derecho penal y de derechos humanos, como la taxatividad de la norma y la última ratio”, argumentó.

Relativo a la taxatividad, consideró que el artículado, carece de precisión técnica y conceptual, al introducir definiciones amplias y ambiguas sobre lo que debe entenderse por “alarma pública” o “paz social”.

Advirtió la falta de claridad puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias o discrecionales al no establecer de forma clara, previa y estricta las conductas que realmente constituyen un delito.

Por ello, adujo que permitiría la criminalización de actividades legítimas y cotidianas en una sociedad digital, como la edición de contenidos, la creación y libertad artística, la crítica política y el uso de herramientas de inteligencia artificial para distintos fines.

La organización expuso que, si bien considera excepciones para actividades periodísticas, artísticas o de crítica política, la ambigüedad deja un “margen peligroso” para la interpretación discrecional, lo que podría derivar en censura de contenidos incómodos, críticas al poder, o manifestaciones culturales que utilicen herramientas digitales.

