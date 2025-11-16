Concejal de Pozos, con agenda privada

En su primer día como concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, sostuvo reuniones privadas con colaboradores y trabajadores y dio instrucciones de que los servicios esenciales, como seguridad pública, protección civil y otros, no interrumpieran sus actividades.

Luego de rendir protesta ante el Congreso del Estado, la ahora diputada con licencia, no tuvo agenda oficial como gobernante del municipio número 59 del estado, pero fuentes oficial confirmaron que sí sostuvo reuniones privadas en preparación al inicio formal de su gestión al frente del Concejo Municipal.

También se mencionó que el mismo viernes 14 que asumió el cargo, hizo un recorrido por las principales oficinas administrativas del gobierno municipal.

Se atraviesa un “fin de semana largo” por el descanso oficial del lunes 17 de noviembre en conmemoración del inicio de la lucha revolucionaria de 1910, pero la nueva concejal presidente ya giró instrucciones de que el trabajo de dependencias clave como la Guardia Civil Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil no interrumpan sus servicios a la población de Villa de Pozos.

Será entonces hasta el martes 18 de noviembre que Patricia Aradillas acuda a su primer día formal de atención a la población en el despacho de la Presidencia Municipal de Villa de Pozos.