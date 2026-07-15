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Asegura JGTS que ningún funcionario aspira candidatearse

Explicó que quien aspire a un cargo de elección popular, deberá renunciar

Por Samuel Moreno

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Asegura JGTS que ningún funcionario aspira candidatearse
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      Los funcionarios estatales que tengan interés en participar en el proceso electoral de 2027, deberán separarse de sus cargos y concentrarse en sus aspiraciones, advirtió el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, al señalar, que no habrá espacios para servidores públicos que busquen hacer política mientras continúan dentro de la administración estatal.

      Luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, instruyera a integrantes de su gabinete a acudir ante la Secretaría General de Gobierno, en caso de buscar una candidatura, Torres Sánchez afirmó, que hasta el momento ningún funcionario ha manifestado oficialmente su intención de contender por algún puesto de elección popular.

      "Ahí los voy a estar esperando. Al día de hoy nadie ha dicho esta boca es mía, nadie ha levantado la mano", comentó el funcionario, quien agregó que durante la reunión de gabinete, se hizo énfasis en que todavía existe trabajo pendiente y que la prioridad debe mantenerse en la atención a la ciudadanía.

      El secretario general señaló que uno de los objetivos es romper con prácticas de administraciones anteriores, donde, dijo, durante los últimos meses de gobierno algunos funcionarios dejaban de enfocarse en sus responsabilidades ante la cercanía de los procesos electorales.

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      "Todavía nos quedan bastantes meses a la administración, hay que seguir concentrados en esto. Hay que romper viejas prácticas donde parecía que eran gobiernos de cuatro años y medio o cinco, porque el sexto año ya nadie quería hacer nada", expresó el funcionario de gobierno.

      Torres Sánchez indicó que quienes decidan buscar una posición política deberán asumir esa responsabilidad y presentar su renuncia para dedicarse de lleno al trabajo territorial, pues no debe existir la condición de "tener un pie allá y uno acá". 

      No obstante, Torres Sánchez aseguró que, ante eventuales movimientos dentro del gabinete, la administración estatal cuenta con instituciones sólidas que pueden continuar operando más allá de los nombres de sus titulares.

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