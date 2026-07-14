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Exigiremos a FGE que resuelva sobre caso Rich: Gallardo

Aseguró que su administración está del lado de las familias afectadas

Por Samuel Moreno

Julio 14, 2026 01:01 p.m.
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Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

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      El gobernador Ricardo Gallardo Cardona respaldó la exigencia de los familiares de las víctimas del caso Rich para que se aceleren las investigaciones y se sancione a los servidores públicos que incurrieron en omisiones relacionadas con la tragedia ocurrida en junio de 2024.

      Luego de que Rodrigo Espinoza, padre de Roy —uno de los jóvenes fallecidos— acusó que tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento de San Luis Potosí han retrasado los juicios administrativos por responsabilidad de servidores públicos, el mandatario estatal aseguró que su administración está del lado de las familias afectadas.

      "Nosotros estamos con el padre de familia. Vamos a exigir, no a pedir, a exigirle a la Fiscalía que ya resuelva, que mande a llamar a los involucrados tanto del municipio como del estado, finque responsabilidades y los lleve ante la ley", declaró.

      Gallardo Cardona sostuvo que ya es momento de que las autoridades ministeriales concluyan las investigaciones y procedan legalmente contra quienes hayan incurrido en irregularidades que derivaron en la tragedia, al considerar que existe una demanda legítima de justicia por parte de las víctimas.

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      Las declaraciones del gobernador se dan después de que familiares denunciaron que los procedimientos administrativos se han prolongado, lo que, además de retrasar el deslinde de responsabilidades, también ha impedido avanzar en la reparación del daño para las víctimas del caso Rich.

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