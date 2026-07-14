Baldío en Hogares Ferrocarrileros, un megatiradero

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Dirección de Servicios de Soledad retiró más de seis toneladas de basura de un predio baldío ubicado en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, luego de que vecinos denunciaron la acumulación constante de residuos y la formación de un basurero clandestino en la zona.

Personal del área de Imagen Urbana inició las labores de limpieza desde el lunes y este martes continuó con los trabajos en el predio ubicado sobre la avenida Tenochtitlán, dónde hasta el momento se han retirado más de seis toneladas de desechos.

Durante la limpieza fueron recolectados muebles en desuso, residuos domésticos, metales, madera, neumáticos y escombro, materiales que se encontraban acumulados en el lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa Quintero, exhortó a la población a no tirar basura en la vía pública, al señalar que esta práctica propicia la formación de basureros clandestinos y afecta a quienes viven en los alrededores. Indicó que, tras recibir el reporte, personal de la dependencia acudió a realizar la limpieza del predio.

Vecinos del sector señalaron que, aunque el predio ha sido limpiado en otras ocasiones, personas provenientes de otras colonias vuelven a depositar bolsas con basura, por lo que solicitaron mayor vigilancia y sanciones para quienes sean sorprendidos arrojando residuos en ese sitio.