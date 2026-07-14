Proyectos capitalinos incumplen requisitos técnicos y legales: Aguiñaga

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La Contraloría General del Estado aseguró que las validaciones pendientes de proyectos de obra pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí responden únicamente al incumplimiento de requisitos legales y no a una decisión de carácter político, luego de que el municipio informó que decenas de licitaciones, entre ellas la del paso a desnivel de El Saucito, permanecen detenidas.

El titular de la dependencia, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, explicó que actualmente existen 16 validaciones pendientes correspondientes al Ayuntamiento de la capital, debido a que los expedientes presentan observaciones que deberán ser solventadas antes de recibir la autorización para continuar con los procesos de licitación.

El funcionario precisó que la Contraloría revisa proyectos provenientes de los 59 municipios del estado y que cada validación se emite conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Afirmó que, cuando un expediente no cumple con los requisitos, se formula un requerimiento para que la autoridad promotora corrija las inconsistencias.

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Respecto al proyecto del paso a desnivel de El Saucito, Aguiñaga Muñiz aclaró que la revisión administrativa que realiza la Contraloría es independiente del proceso judicial que enfrenta la obra.

Recordó que un juzgado federal concedió una suspensión provisional derivada de un recurso promovido por una ciudadana, por lo que, aun cuando la dependencia estatal emitiera una validación favorable, dicha medida cautelar continuaría vigente.

Finalmente, rechazó que la demora en las autorizaciones obedezca a un conflicto entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento capitalino, pues insistió en que la Contraloría actúa exclusivamente con base en la ley y que todos los proyectos pueden obtener su validación una vez que cumplan con los requisitos técnicos y legales establecidos.