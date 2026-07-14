Obras, incluso las del Gobierno, deben contar con licencia municipal: Desarrollo Urbano
El Ayuntamiento de San Luis Potosí aseguró que toda construcción, pública o privada, debe tramitar una licencia municipal antes de iniciar trabajos.
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El director de Desarrollo Urbano y Catastro del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jorge Enrique Correa González, afirmó que toda obra pública o privada que se ejecute en el municipio debe contar con una licencia de construcción expedida por la autoridad municipal, requisito que también aplica para los proyectos impulsados por cualquiera de los tres órdenes de gobierno.
El funcionario explicó que este trámite es obligatorio para iniciar cualquier proyecto de construcción y está previsto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como en la Ley de Obras Públicas del Estado de San Luis Potosí.
Correa González señaló que, hasta el momento, varias obras ejecutadas por el Gobierno del Estado no han realizado el trámite correspondiente ante la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento.
Precisó que el propósito de este requisito no es detener el desarrollo de infraestructura, sino asegurar que las construcciones cumplan con la normatividad vigente, cuenten con el registro correspondiente y garanticen las condiciones de seguridad estructural.
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El titular de Desarrollo Urbano indicó que la dependencia mantiene abiertas sus ventanillas para recibir y agilizar las solicitudes de licencia de construcción, por lo que exhortó tanto a las dependencias estatales como a particulares a cumplir con este procedimiento.
Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal está dispuesto a facilitar los trámites para que las obras avancen en beneficio de la ciudad, siempre que se desarrollen dentro del marco legal.
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