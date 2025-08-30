Asegura SCT 9 autos de transporte vía app en la Huasteca

En las últimas dos semanas, se aseguraron alrededor de nueve vehículos particulares en la Zona Huasteca, mismos que brindaban servicio de transporte público de manera irregular, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

Precisó que las tales procedimientos administrativos sancionadores, se llevaron a cabo en los municipios de Ciudad Valles y Aquismón.

Matizó que el objetivo es que los conductores de esta modalidad se regularicen ante la Secretaría, pues es una realidad garantizar a la población de ambas municipalidades el derecho a la movilidad, pero esta debe de ser de manera segura.

Subrayó que el principal requisito solicitado a los chóferes, consiste en que los vehículos cuenten con el seguro de pasajero, indispensable ante cualquier accidente que pudiera sufrir durante el traslado.

