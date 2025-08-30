Los insultos suben de tono

Ciudad de México.- Fue el segundo round, esta vez de sombra, en la misma semana, entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno, donde los discursos y las acusaciones subieron de tono, pero no convirtieron el recinto en un round de box y en donde el morenista moderó su actuación y leyó un pronunciamiento donde condenó “la brutal agresión en su contra”.

Sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso, sesión plañidera, de desagravio, convocada por el propio Fernández Noroña, con la ausencia de panistas, pero con un “Alito” acompañado de sus sparring, que llegaron con una batería de videos donde exhibieron cómo el aún presidente del Senado increpaba, gritaba e insultaba en sus tiempos de diputado federal.

A dos metros de distancia, separados por la barrera de madera de la Mesa Directiva, Fernández Noroña escuchó el discurso de “Alito”, quien le soltó una ráfaga, esta vez no de cachetadas, sino adjetivos y argumentos que escuchó callado, cabizbajo, sin interrumpir a su adversario.

Sobre la sesión de este viernes, Moreno Cárdenas, apuntó: “Son más bien pretextos infames, puestas en escena para tratar de exhibir públicamente un cúmulo de mentiras y atacar a la oposición.

“Por ello quiero decirles que aquí, hoy, y ustedes lo saben, estamos por capricho de un fanático y, como dijera José de San Martín, un infeliz mortal que se encontró de golpe con una miserable cuota de poder”.

Y continuó el priista con los adjetivos a Fernández Noroña: “Este trastornado personaje se ha pasado un año violando la ley, las normas del Congreso, degradando la conducción de las sesiones y la representación de la Cámara Alta de este órgano del Estado mexicano en su incapacidad y estrechez”.

Fernández Noroña aprovechó los últimos minutos de su sesión de desagravio, para subirse al ring y desde la tribuna apuntó, nuevamente teatral, por momentos alterado, subiendo la voz, pero sin mirar de frente a “Alito”, narró que fue víctima de una agresión perpetrada por seis personas.

“En una asamblea se pueden acalorar los ánimos, puede haber inclusive jaloneos y aventones, pero nunca en la historia de este país habían subido seis legisladores de un solo partido a agredir cobardemente al presidente del Poder Legislativo.

“Que además soy un hombre de 65 años. Entonces, sí, pero tu dirigente tiene 50, y los otros son muy jóvenes, tienen 30, quienes me golpearon, me golpearon tres. El senador Moreno, el diputado Mancilla y el diputado Erubiel”, continuó con sus lamentaciones ante los gritos desde la esquina priista de “¡mentiroso, mentiroso!”, concluyó Fernández Noroña en su última intervención.