Aseguran 60 cámaras clandestinas en Soledad

En lo que va del año, la Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad de Graciano Sánchez, en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno, ha desmantelado un total de 60 cámaras de videovigilancia instaladas de manera clandestina, informó el titular de la corporación, Víctor Aristarco Serna Piña.

Subrayó que estas acciones derivan del operativo BOMI, que se realiza en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal, en el cual se han recorrido diversas avenidas principales donde se han detectado dispositivos de videovigilancia que, presuntamente, son utilizados para monitorear y reportar los movimientos de los cuerpos de seguridad.

Indicó que, una vez localizadas, las cámaras son desinstaladas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para su investigación.

Aunque hasta el momento no se ha identificado a un grupo específico responsable de la instalación de estos dispositivos, Serna Piña reveló que algunas cámaras se han encontrado incluso en inmuebles abandonados. “En un departamento abandonado de la colonia Pavón aseguramos un DVR”, precisó.

