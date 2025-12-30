Aseguran más de 100 kg de pirotecnia clandestina en la capital

Más de 100 kilogramos de pirotecnia de venta clandestina, compuesta por artefactos de distintos niveles de riesgo, fueron asegurados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital durante un operativo realizado desde el pasado 24 de diciembre, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El decomiso incluyó pirotecnia común y explosivos de uso prohibido, detectados principalmente en mercados donde se comercializaban sin autorización. De acuerdo con la dependencia, alrededor de 10 kilogramos correspondían a artefactos prohibidos, identificados por su alto contenido de pólvora y dimensiones mayores a las permitidas, lo que incrementa el riesgo de lesiones graves.

Entre los explosivos asegurados se encuentran artefactos conocidos como "el méndigo" y "cara de diablo", los cuales forman parte de una lista de al menos 10 tipos de pirotecnia clandestina previamente identificados por las autoridades debido a su peligrosidad. Estos productos, señaló el funcionario, suelen adquirirse de manera irregular y son utilizados principalmente por menores de edad.

El resto del material decomisado corresponde a artículos como cometas y brujitas, que aunque suelen percibirse como de bajo riesgo, representan un peligro significativo por la naturaleza de la pólvora que contienen y por la falta de control en su fabricación y almacenamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Secretaría advirtió que la manipulación de este tipo de pirotecnia no solo pone en riesgo a las personas, sino que genera efectos colaterales, como afectaciones a animales.

Como parte de las acciones de fin de año, la dependencia mantendrá operativos conjuntos con Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional, además de reforzar la vigilancia de la venta de pirotecnia en línea, particularmente durante los días 30 y 31 de diciembre, cuando se incrementa este tipo de comercio ilegal.