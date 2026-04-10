Asignan más de 32 millones del FOFISP a seguridad

El Gobierno del Estado aplicará más de 32 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) en diversos rubros, entre ellos la instalación de puntos de monitoreo inteligente, módulos de atención ciudadana y el fortalecimiento de la red nacional de radiocomunicación.

Derivado de la firma de un convenio con la federación, el estado obtuvo un financiamiento por 32 millones 454 mil 358 pesos. El acuerdo fue suscrito entre el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Como parte de este esquema, la Guardia Civil Estatal (GCE) contará con más patrullas y equipamiento de protección, mientras que las policías municipales accederán a uniformes, equipo táctico y procesos de profesionalización.

El SECESP destacó que estos recursos permitirán dar continuidad a las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años, y aseguró que, durante el primer bimestre de 2026, San Luis Potosí registró una disminución del 86 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, en comparación con el mismo periodo de 2025.

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De acuerdo con el convenio, el estado recibirá 32 millones 053 mil 068 pesos conforme a los criterios de distribución del FOFISP, cantidad que se complementa con 401 mil 290 pesos provenientes de remanentes del propio fondo.