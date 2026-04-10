logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

Fotogalería

RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Asignan más de 32 millones del FOFISP a seguridad

Recursos se destinarán a monitoreo inteligente, radiocomunicación y equipamiento policial

Por Rubén Pacheco

Abril 10, 2026 12:55 p.m.
A
Asignan más de 32 millones del FOFISP a seguridad

El Gobierno del Estado aplicará más de 32 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) en diversos rubros, entre ellos la instalación de puntos de monitoreo inteligente, módulos de atención ciudadana y el fortalecimiento de la red nacional de radiocomunicación.

Derivado de la firma de un convenio con la federación, el estado obtuvo un financiamiento por 32 millones 454 mil 358 pesos. El acuerdo fue suscrito entre el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Como parte de este esquema, la Guardia Civil Estatal (GCE) contará con más patrullas y equipamiento de protección, mientras que las policías municipales accederán a uniformes, equipo táctico y procesos de profesionalización.

El SECESP destacó que estos recursos permitirán dar continuidad a las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años, y aseguró que, durante el primer bimestre de 2026, San Luis Potosí registró una disminución del 86 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, en comparación con el mismo periodo de 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con el convenio, el estado recibirá 32 millones 053 mil 068 pesos conforme a los criterios de distribución del FOFISP, cantidad que se complementa con 401 mil 290 pesos provenientes de remanentes del propio fondo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Asignan más de 32 millones del FOFISP a seguridad
Asignan más de 32 millones del FOFISP a seguridad

Asignan más de 32 millones del FOFISP a seguridad

SLP

Rubén Pacheco

Recursos se destinarán a monitoreo inteligente, radiocomunicación y equipamiento policial

Prometen monitoreo de aire en zona industrial; experto señala falta de estudios de riesgo
Prometen monitoreo de aire en zona industrial; experto señala falta de estudios de riesgo

Prometen monitoreo de aire en zona industrial; experto señala falta de estudios de riesgo

SLP

Rubén Pacheco

Segam prevé instalar caseta este año; académico de la UASLP atribuye accidentes a omisiones ambientales

Perdón no procede en violencia familiar contra grupos vulnerables: STJE
Perdón no procede en violencia familiar contra grupos vulnerables: STJE

Perdón no procede en violencia familiar contra grupos vulnerables: STJE

SLP

Rubén Pacheco

Magistrada Lourdes Zarazúa advierte aumento de casos en SLP; sanciones dependen de cada situación

Vecinos de Satélite protestan por falta de agua; denuncian meses sin servicio
Vecinos de Satélite protestan por falta de agua; denuncian meses sin servicio

Vecinos de Satélite protestan por falta de agua; denuncian meses sin servicio

SLP

Rolando Morales

Habitantes acusan cobros pese a la escasez y advierten bloqueos si no hay solución