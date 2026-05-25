Sheinbaum aclara citatorio a Maru Campos

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, no implica que esté imputada en alguna investigación relacionada con los narcolaboratorios y la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad, sino que únicamente fue llamada a una entrevista como parte de las indagatorias en curso.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal explicó que la FGR mantiene abiertas dos investigaciones y detalló que, en el caso de Chihuahua, las pesquisas están vinculadas con un operativo en el que fallecieron agentes durante una visita a un laboratorio clandestino.

"Como parte de los procedimientos, entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista. No quiere decir que esté imputada de algún tema, sino sencillamente, por lo que informó la fiscalía, fue llamada a una entrevista", señaló Sheinbaum Pardo.

La Presidenta indicó que la Fiscalía ha realizado diversas entrevistas a integrantes de la Fiscalía de Chihuahua y otros funcionarios relacionados con el caso, por lo que el llamado a la mandataria estatal forma parte del proceso de investigación.

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El tema tomó relevancia luego de que este fin de semana trascendiera el citatorio contra la gobernadora panista, quien confirmó en redes sociales haber sido requerida por las autoridades federales.

"Recibí un citatorio por el asunto del narcolaboratorio, no lo habían hecho, pero después de las entrevistas de estos días ya se decidieron; sí, la persecución política en mi contra continúa, y como siempre seguiré dando la cara y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad, hasta donde tope", escribió la mandataria estatal.

Tras darse a conocer el citatorio, integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) expresaron su respaldo a Campos Galván y acusaron un presunto uso político de las investigaciones federales.

Se prevé que la gobernadora de Chihuahua comparezca ante las autoridades federales el siguiente miércoles para rendir su declaración sobre los hechos relacionados con el caso de los narcolaboratorios y agentes de la CIA en territorio mexicano.