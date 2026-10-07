Atendió Derecho inconformidad de estudiantes
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La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que, este lunes, un grupo de estudiantes realizó un paro en ejercicio legítimo de su derecho a la manifestación, con el propósito de fortalecer los mecanismos de accesibilidad, comunicación y cercanía entre la comunidad estudiantil y la institución, bajo un enfoque de derechos humanos y respeto.
En atención a ello, dice la Facultad, se llevó a cabo una reunión de diálogo en la que se escucharon las inquietudes del estudiantado y se aclaró información imprecisa que circuló en redes sociales.
"La Facultad reafirma su compromiso con la transparencia y con la autonomía universitaria, principios que rigen nuestra vida institucional", indicaron en un comunicado.
Señaló que, desde ayer, las actividades académicas continúan desarrollándose con normalidad. "Asimismo, se implementarán canales informativos oficiales para que la comunidad pueda verificar cualquier dato relacionado con la vida académica y administrativa, evitando la difusión de rumores o información no verificada. Dichos canales serán anunciados en nuestras plataformas institucionales", concluyen.
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