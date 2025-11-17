Aumenta la ocupación hotelera en SL: Sectur

Tras varios meses a la baja, la ocupación hotelera en el municipio de San Luis Potosí ha registrado incrementos porcentuales con respecto al 2024, de acuerdo con la información de la Secretaría de Turismo a nivel federal.

Según los datos de la plataforma Datatur, en el mes de septiembre la ocupación hotelera fue del 52.2 por ciento, lo que representa un incremento leve del 1.9 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, cuando la ocupación hotelera fue del 50.3 por ciento.

Esto se traduce en un total de 3 mil 210 cuartos ocupados, lo que a su vez equivale un incremento anual del 4.3 por ciento con respecto a septiembre del 2024, cuando el total ascendía 3 mil 79 cuartos ocupados.

Por lo que durante el mes de septiembre se registró un promedio de 6 mil 149 cuartos disponibles diarios, apenas un 0.4 por ciento más que en 2024.

En cuanto al acumulado anual, la ocupación hotelera promedio de enero a septiembre en el municipio capitalino alcanzó el 53.4 por ciento, lo que implica una mínima disminución del 0.3 por ciento a comparación del 53.7 por ciento registrado en el mismo periodo del año pasado.

Esto implica un promedio de 3 mil 272 cuartos ocupados en promedio, apenas 0.6 por ciento menos que el 2024, y un promedio de 6 mil 131 cuartos disponibles al día, la misma cifra de la media acumulada entre enero y septiembre del 2024.