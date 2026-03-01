logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aumentan incendios forestales en SLP

En dos meses PC estatal contabiliza hasta 24 conflagraciones

Por Rubén Pacheco

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Incendio forestal en zona media.

Incendio forestal en zona media.

En lo que va del año, San Luis Potosí registra más incendios forestales, en comparación con los documentados en el mismo período del 2025, de acuerdo con información de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Estimó la dependencia que, en dos meses del 2026, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), contabiliza entre 20 y 24 conflagraciones en diferentes localidades de los municipios del estado.

La dependencia estatal evaluó que el reportado este viernes fue sofocado por la noche en su totalidad, siendo el más grande el confirmado la semana pasada en una localidad del municipio de Santo Domingo.

Acciones oficiales y control de incendios activos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además de conminar a la ciudadanía a ser responsable en el manejo de quemas y encendido de fogatas, informó que solo se ha detenido a una persona por su presunta responsabilidad en uno de los incendios.

En tanto, el reporte diario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), precisó que la entidad acumula 95 hectáreas afectadas, la sexta más alta después de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Tamaulipas.

Complementó que se reportan dos incidentes activos, uno en La Calzada en Ciudad del Maíz con 100 por ciento de control, 95 por ciento de liquidación y afectación preliminar de 65 hectáreas; y el otro en El Chavato en Ciudad Fernández con 100 por ciento de control, 90 por ciento de liquidación y afectación preliminar de 30 hectáreas.

LEA TAMBIÉN

Continúan incendios en la Zona del Altiplano

Villa de la Paz.- Continúan los incendios no solo en Matehuala sino en todo el Altiplano potosino, ahora reportaron un fuerte incendio en este municipio, donde al parecer se incendió un enorme terreno...

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vigilarán subasta de inmuebles municipales
Vigilarán subasta de inmuebles municipales

Vigilarán subasta de inmuebles municipales

SLP

Rolando Morales

La comisión revisará desde la desafectación hasta la ejecución de obras financiadas con los recursos obtenidos.

Advierte Implan por riesgos en regular costos de las rentas
Advierte Implan por riesgos en regular costos de las rentas

Advierte Implan por riesgos en regular costos de las rentas

SLP

Rolando Morales

Una regulación estricta podría reducir la oferta y encarecer los inmuebles en San Luis Potosí.

Entregan Cuenta Pública 2025 al Congreso
Entregan Cuenta Pública 2025 al Congreso

Entregan Cuenta Pública 2025 al Congreso

SLP

Redacción

El Ejecutivo reportó su entrega dentro del plazo legal.

Lleva Pensiones revista anual a las regiones
Lleva Pensiones revista anual a las regiones

Lleva Pensiones revista anual a las regiones

SLP

Luis Manuel Gil Ojeda

Pensiones realizará el trámite obligatorio fuera de la capital para evitar traslados.