Aumentan incendios forestales en SLP

En lo que va del año, San Luis Potosí registra más incendios forestales, en comparación con los documentados en el mismo período del 2025, de acuerdo con información de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Estimó la dependencia que, en dos meses del 2026, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), contabiliza entre 20 y 24 conflagraciones en diferentes localidades de los municipios del estado.

La dependencia estatal evaluó que el reportado este viernes fue sofocado por la noche en su totalidad, siendo el más grande el confirmado la semana pasada en una localidad del municipio de Santo Domingo.

Acciones oficiales y control de incendios activos

Además de conminar a la ciudadanía a ser responsable en el manejo de quemas y encendido de fogatas, informó que solo se ha detenido a una persona por su presunta responsabilidad en uno de los incendios.

En tanto, el reporte diario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), precisó que la entidad acumula 95 hectáreas afectadas, la sexta más alta después de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Tamaulipas.

Complementó que se reportan dos incidentes activos, uno en La Calzada en Ciudad del Maíz con 100 por ciento de control, 95 por ciento de liquidación y afectación preliminar de 65 hectáreas; y el otro en El Chavato en Ciudad Fernández con 100 por ciento de control, 90 por ciento de liquidación y afectación preliminar de 30 hectáreas.